Транспорт 27 мая 2023, 17:52 Большую кольцевую линию и депо «Аминьевское» соединили тремя мостами Вице-мэр Москвы Бочкарев: три метромоста построили между БКЛ и электродепо «Аминьевское» Фото М.Мишина / Сайт мэра и правительства Москвы

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Строители выполнили основные работы на трех метромостах, соединяющих Большую кольцевую линию (БКЛ) метро и электродепо «Аминьевское». Об этом на официальном сайте мэра Москвы рассказал заместитель столичного руководителя по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Завершили строительство однопутного моста длиной 475 метров на соединительной ветке от станции метро „Аминьевская“. Он проходит над рекой Навершкой и пересекает улицы Верейскую и Генерала Дорохова», — уточнил Бочкарев.

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Еще на двух метромостах специалисты закончили пусконаладку оборудования. Они находятся параллельно друг другу на ветке между станцией БКЛ «Давыдково» и электродепо и проходят над рекой Сетунью и Верейской улицей.

«По всем трем мостам уже прошли путеизмерители. Осталось провести финальные испытания, а именно пробный запуск поездов», — подчеркнул чиновник.

Ранее на станции метро «Аминьевская» открыли два новых выхода.