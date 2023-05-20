Москва 20 мая 2023, 13:27 Два новых выхода со станции метро «Аминьевская» БКЛ открыли в Москве Заммэра Ликсутов: в Москве открыли два новых выхода со станции метро «Аминьевская» БКЛ Сайт мэра и правительства Москвы

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Благодаря появившимся новым выходам на станции метро «Аминьевская» БКЛ транспорт станет доступнее для жителей нового микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на его главу Максима Ликсутова.

В Москве для удобства пассажиров открыли два дополнительных выхода (пятый и шестой) со станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Строительство новых пересадок на перспективные линии метро и МЦД продолжается, а также появляются новые выходы в город.

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«Мы делаем городской транспорт еще доступнее и ближе к дому каждого жителя — такую задачу поставил Сергей Собянин», — отметил Ликсутов.

После открытия дополнительных выходов местные жители смогут быстрее на две минуты добираться до метро, так как раньше им нужно было проходить по надземному переходу через Аминьевское шоссе.

«Кроме того, около выхода № 5 появилась остановка наземного транспорта, и пересесть на метро теперь можно еще быстрее», — отметил мэр.

Новые выходы оборудовали лифтами для инвалидов и пожилых пассажиров, а также установили навесы, защищающие от осадков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что турникеты в метро Москвы полностью оснастили тактильными надписями для слабовидящих.