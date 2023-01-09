Транспорт 09 января 2023, 22:23 Более тысячи Jeep Grand Cherokee отзовут в России из-за технических проблем Росстандарт: в России отзывают 1217 автомобилей Jeep Grand Cherokee из-за проблем с АБС Unsplash

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Официальный производитель Jeep в России отзывает более 1200 автомобилей Grand Cherokee, проданных с 2018 года. Информация об этом появилась на сайте Росстандарта. В качестве причины отзыва указаны проблемы с модулем АБС.

«Из-за неверного определения давления в первичном контуре гидравлическим блоком управления модуля АБС, могут несанкционированно включаться стоп-сигналы. Кроме того, система может позволить запустить двигатель и перевести рычаг селектора передач из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза», — говорится в сообщении Росстандарта.

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Владельцы Jeep Grand Cherokee, попадающие под отзыв, будут проинформированы. Им необходимо предоставить автомобиль в дилерский центр для проведения ремонтных работ. Автолюбители могут самостоятельно проверить, попадает ли их машина под отзыв, сверив VIN-код своего автомобиля со списком Росстандарта.

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Об отзывных кампаниях россияне смогут узнать через портал Госуслуг. В уведомлении укажут поломку и контакты организации, которая ее устранит. Сервис уведомлений запустило Минцифры совместно с Росстандартом.