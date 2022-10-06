Россиян предупредят через госуслуги о ремонте заводского брака в их авто | 360°

Транспорт 06 октября 2022, 12:56 Поделиться Telegram

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Viber Россиян предупредят через госуслуги о ремонте заводского брака в их авто Госуслуги начнут предупреждать россиян об отзывных кампаниях их автомобилей freepik

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Россияне смогут автоматически узнавать об отзывных кампаниях, которые производители автомобилей устраивают в случаях брака. «Госуслуги» пришлют им уведомление, сообщило Минцифры.

Автопроизводители объявляют отзывные кампании, когда находят в своих машинах заводские дефекты уже после старта продаж. Они делают бесплатный ремонт, а потом возвращают машины покупателям. С 2015 года по такой программе в России отозвали 6,1 миллиона автомобилей.

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Обычно владельцы сами искали информацию о таких акциях, если подозревали брак. Теперь делать это не придется, «Госуслуги» будут предупреждать о запуске ремонтных кампаний в разделе госпочты. В уведомлении укажут поломку и контакты организации, которая ее устранит.

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Сервис уведомлений запустило Минцифры совместно с Росстандартом. Обращаться куда-то дополнительно не придется, достаточно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах и проверенные ГИБДД учетные данные машины в личном кабинете.

С 2023 года на «Госуслугах» появится еще одно нововведение. Минфин решил отменить скидку 30% на оплату госпошлины.

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