13 сентября 2023, 19:20
Более 85 тысяч нарушений водителями каршеринговых машин пресекли в Москве в январе–августе
Более 85 тысяч нарушений на каршеринге пресекли в Москве с января по август
С января по август этого года Госавтоинспекция Москвы выявила более 85 тысяч правонарушений среди водителей каршеринговых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В число правонарушений вошли управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и вождение без прав.
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«За указанный период по выявленным фактам управления арендованным транспортом по подложным аккаунтам возбуждено 21 уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавили в ведомстве.
Кроме этого, всего с начала года зафиксировали 284 ДТП с участием автомобилей каршеринга. В них погибли десять человек, а 336 получили травмы.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о развитии каршеринга в столице.
ГИБДД
Каршеринг
Москва 2023
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