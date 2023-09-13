Транспорт 13 сентября 2023, 19:20 Более 85 тысяч нарушений водителями каршеринговых машин пресекли в Москве в январе–августе Более 85 тысяч нарушений на каршеринге пресекли в Москве с января по август Сайт мэра и правительства Москвы

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С января по август этого года Госавтоинспекция Москвы выявила более 85 тысяч правонарушений среди водителей каршеринговых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В число правонарушений вошли управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и вождение без прав.

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«За указанный период по выявленным фактам управления арендованным транспортом по подложным аккаунтам возбуждено 21 уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Кроме этого, всего с начала года зафиксировали 284 ДТП с участием автомобилей каршеринга. В них погибли десять человек, а 336 получили травмы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о развитии каршеринга в столице.