Транспорт 14 сентября 2023, 16:04 Более 700 тысяч поездок совершили пассажиры с момент запуска четвертого диаметра в Москве Заммэра Москвы Ликсутов: пассажиры совершили более 700 тысяч поездок по МЦД-4 Сайт мэра и правительства Москвы

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С момента начала работы четвертого Московского центрального диаметра пассажиры совершили более 700 тысяч поездок. Больше всего поток горожан вырос на четырех станциях: Аминьевская, Апрелевка, Новогиреево и Реутов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В первый рабочий день по новому диаметру совершили 216 тысяч поездок, а всего с момента запуска — более 700 тысяч. Мы ожидаем, что этот показатель будет только расти», — подчеркнул он.

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Четвертый диаметр соединил Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный города Балашихи. В его состав вошли 36 станций. В планах — открытие еще двух, Рижской и Беговой. Также для пассажиров доступны 38 вариантов пересадки на другой общественный транспорт.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о результатах модернизации железных дорог столицы.