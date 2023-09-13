Транспорт 13 сентября 2023, 14:17 Бочкарев рассказал о результатах модернизации железных дорог Москвы Бочкарев: более 100 станций и 470 километров путей построили в Москве за 12 лет Сайт мэра и правительства Москвы

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За последние 12 лет в Москве построили 476 километров железнодорожных путей и 108 новых остановочных пунктов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Мы переосмыслили значение железных дорог. Первым шагом стал запуск Московского центрального кольца, эффект от которого поразил нас сразу. Андрей Бочкарев

Так, в 2019 году открылось движение на двух важных маршрутах: МЦД-1 Одинцово — Лобня («Белорусско-Савеловский») длиной 52 километра и МЦД-2 Нахабино — Подольск («Курско-Рижский») протяженностью 80 километров.

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В 2023 году также запустили пассажирские перевозки на маршрутах МЦД-3 Зеленоград — Раменское протяженностью 85 километров и МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный длиной 86 километров.

Ранее чтало известно, что современный переход через железную дорогу в Раменском откроют в конце сентября.