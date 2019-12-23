Более 600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

Первый поезд, который проедет по Крымскому мосту 25 декабря, перевезет более 600 человек. Он проследует из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Из северной столицы поезд отправится 23 декабря. Его путь до Севастополя составит 43,5 часа. Еще один состав 24 декабря пройдет по маршруту Москва — Симферополь. До конечной точки он доедет за 33 часа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост»

Там рассказали, что одними из пассажиров станут Людмила и Юрий Песочниковы — проводник и начальник поезда № 7, следовавшего по маршруту Петербург — Севастополь. Этот состав курсировал через территорию Украины с 1959 по 2014 год.

«Теперь они — пассажиры, которые в числе первых едут по возрожденному маршруту в Крым на именном составе „Таврия“», — добавили в инфоцентре.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Санкт-Петербургом и Севастополем открыли почти 145 лет назад. В годы революции и Великой Отечественной войны оно прерывалось. Первый послевоенный поезд из Ленинграда Севастополь принял в 1950 году.

Мост через Керченский пролив соединяет Крым с Таманским полуостровом на Кубани. Этот путепровод является самым длинным мостом в России. Его автомобильную часть открыли в мае 2018 года. Старт железнодорожному движению по Крымскому мосту 23 декабря даст президент РФ Владимир Путин.