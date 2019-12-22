Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту 23 декабря

Глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, также президенту доложат о планах развития транспортной инфраструктуры юга России, добавили в администрации.

Первый пассажирский поезд, который проедет по Крымскому мосту, в тот же день отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. В пути пассажиры проведут 43,5 часа. Поезд пересечет мост 24 декабря. Тогда же в Симферополь направится первый поезд из Москвы. Поездка продлится 33 часа.

Автомобильное движение по Крымскому мосту Путин открыл в мае 2018 года. Тогда президент проехал за рулем грузовика в колонне строительной техники.

Мост через Керченский пролив соединяет Крым с Таманским полуостровом на Кубани. Это самый длинный мост в России.

Сейчас в Крыму доступно только пригородное железнодорожное сообщение. На полуострове курсируют примерно 50 поездов. После запуска сообщения по Крымскому мосту будет задействована существующая с советских времен железнодорожная инфраструктура.