Российское правительство намерено развивать электротранспорт в стране. Минэкономразвития уже сформировало первые параметры концепции развития этой области общей стоимостью более 400 миллиардов рублей. Об этом написал «Коммерсант».

По данным издания, цели у министерства весьма оптимистичные. До 2030 года рост доли электромобилей должен подскочить с 0,1 до 15% рынка. Параллельно власти хотят ограничивать импорт, увеличивая утильсбор и требуя обязательной локализации батареи и мотора.

Вероятно, речь идет о поддержке КамАЗа. Это единственный концерн в России, у которого есть образец легкового электромобиля. Из презентации Минэкономразвития «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах» следует, что до 2024 года на развитие электротранспорта из федерального бюджета предполагается потратить 31,3 миллиарда рублей. В сумме до 2030 года будет потрачено 418 миллиардов рублей.

Пилотными регионами станут Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань.

Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу к 2023 году создать в стране городской автобус, работающий на водородном топливе. Этим уже занялся КамАЗ. Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце апреля заявил, что с 2030 года нужно обязать производителей продавать определенную долю транспорта, в том числе машин, на водороде и природном газе.