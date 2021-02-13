Более 30 авиарейсов задержали или отменили в Москве из-за сильного снегопада

В субботу утром в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — отменили или задержали более 30 рейсов из-за сильного снегопада. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 08:45 по московскому времени, в Шереметьево задержали пять рейсов и один отменили. В Домодедово задержали 23 рейса и отменили два, во Внуково задержали пять рейсов, однако отмен пока не было.

Сильный снегопад начался в регионе вечером в пятницу. Синоптики уже назвали его рекордным. Ожидается, что в эти дни выпадет до 20 миллиметров осадков и высота сугробов достигнет 50 сантиметров.

В субботу в Москве и Подмосковье будет облачная погода, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица и мороз. В столице днем ожидается −10…−12 градусов мороза. Ночью температура опустится до −19. В Подмосковье температура опустится до −14 градусов.

Из-за непогоды в московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности. Водителей призвали не садиться в эти дни за руль. Но если в этом есть острая необходимость, то нужно быть внимательными при совершении маневра и держать дистанцию.