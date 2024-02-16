Транспорт 16 февраля 2024, 15:11 Более 235 тысяч поездок стали ежедневно совершать москвичи на экспресс-автобусах РИА «Новости»

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В будние дни жители Москвы стали совершать свыше 235 тысяч поездок по экспресс-маршрутам, обслуживающим 12 округов города. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, в столице функционирует 21 экспресс-маршрут — около 400 современных автобусов и электробусов отечественного производства.

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В 2023 году на экспресс-маршрутах совершили приблизительно 64 миллиона поездок, среди которых особой популярностью пользовались маршруты Е30, Е70 и № 903. В список наиболее востребованных также вошел маршрут № 521, связывающий Ватутинки и Новые Ватутинки с линиями метро Сокольническая и Калужско-Рижская, который перевели на экспресс-режим работы в прошлом году.

На данный момент в Москве насчитывается более 900 маршрутов наземного общественного транспорта.

«Благодаря вводу выделенных полос транспорт ходит быстрее, а пассажиры могут с комфортом добираться до мест назначения», — отметил Ликсутов.

На сайте проекта «Активный гражданин» завершилось голосование за лучшие фотографии украшенных к Новому году электробусов столицы. Москвичи отобрали пять лучших снимков.