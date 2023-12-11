Происшествия 11 декабря 2023, 09:56 Самолет с радиоактивным грузом совершил аварийную посадку во Внукове Baza: самолет с радиоактивным грузом аварийно сел в аэропорту Внуково Unsplash

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Прошедшей ночью самолет с 19 килограммами радиоактивного вещества на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. Причиной стала неисправность шасси, передал Telegram-канал Baza.

По данным издания, борт авиакомпании «ЮТэйр» выполнял рейс из Ханты-Мансийска в Москву. В самолете находилось 104 пассажира и пять членов экипажа, а также 19 килограммов радиоактивного вещества.

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При посадке пилоты подали сигнал тревоги из-за неисправности шасси, но все прошло успешно. Пострадавших нет.

Всего с начала декабря российские авиакомпании столкнулись с 10 поломками самолетов во время выполнения рейсов. Речь идет, как о пассажирских, так и грузовых бортах. Последним случаем стало возвращение Boeing 737 авиакомпании S7 в аэропорт Новосибирска из-за проблемы в работе двигателей. Опрошенные «360» эксперты назвали сразу несколько причин проблем с самолетами.