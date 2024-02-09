Транспорт 09 февраля 2024, 17:50 Более 100 километров дорог построят в Новой Москве до 2030 года Бочкарев: в Новой Москве до 2030 года проложат около 130 километров дорог РИА «Новости»

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До 2030 года в Новой Москве проложат около 130 километров новых автодорог. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В утвержденную недавно Адресную инвестиционную программу города Москвы вошло более десятка новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО», — отметил заммэра.

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В округе уже ведутся работы по строительству и проектированию около 60 километров дорожных магистралей, в планах — возвести еще 70 километров. Так, уже идет строительство дороги Марьино — Саларьево, первого дублера Калужского и Киевского шоссе, автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово.

Через округ пройдет несколько поперечных магистралей, например, трасса Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское. В прошлом году уже запустили путь Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Эти трассы разгрузят МКАД, сократят путь до жилых кварталов и облегчат выезд на Калужское шоссе.

С 2012 года на территории ТиНАО уже появилось более 380 километров дорог и 50 объектов инфраструктуры, в том числе шесть путепроводов и 39 мостов. Только в 2023 году в округе построили более 35 километров магистралей. Общая длина дорог в округе увеличилась почти в полтора раза и составила около 1000 километров, что позволило снизить плотность дорожного трафика на 20%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в столице. В 2024 году в планах города ввести в эксплуатацию еще несколько десятков поликлиник, школ и спортивных сооружений.