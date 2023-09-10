Подмосковье 10 сентября 2023, 13:25 Современный переход через железную дорогу в Раменском откроют в конце сентября Минтранс Подмосковья

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В Раменском округе недалеко от станции Удельная строят разноуровневый пешеходный переход через ж/д пути. Он соединит Интернациональную улицу и Южный проспект. Переправу откроют до конца сентября, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«В данный момент завершили монтаж пролетного строения с остеклением, обустройство монолитного каркаса, кровли, вентиляционного оборудования и металлоконструкции павильонов с остеклением и лестниц, а также установку лифтов. Сейчас общая готовность объекта составляет 90%», — рассказал зампред правительства Московской области и министр транспорта Алексей Гержик.

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По его словам, объект сделает переход безопасным для более чем 20 тысяч жителей близлежащих районов. Его приспособят для маломобильных граждан.

Длина перехода составляет 65,3 метра, а ширина — четыре метра. Пропускная способность — шесть тысяч человек в час. Прилегающую территорию планируют благоустроить.

До конца года аналогичные объекты появятся в Люберцах, Серпухове и Ленинском округе.

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