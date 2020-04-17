Билеты на заграничные рейсы «Аэрофлота» нельзя купить до августа

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на все международные рейсы. Их нельзя будет купить вплоть до конца июля. Раньше посадочные талоны продавали на рейсы с вылетом после 30 апреля.

На невозможность купить билеты обратила внимание газета «Коммерсант». Сейчас приобрести их можно только с 1 августа. Из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие города пока не улететь.

В «Аэрофлоте» пока не прокомментировали эту информацию.

Перевозчик, напомнил ТАСС, решил на время сократить количество полетов на внутренних рейсах. В компании заявили, что спрос на них упал из-за принятых ограничений на передвижения. Во многие российские города, в том числе Красноярск, Тюмень, Сургут, самолеты отправлялись не чаще раза в день или нескольких в неделю. Уменьшилось и число вылетов из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Краснодар.

Международные пассажирские рейсы в России закрыли из-за пандемии коронавируса. Закрыли границы многие страны, из-за чего российские туристы застряли за границей. Их постепенно возвращают домой спецрейсами.