    11 апреля 2020, 22:07

    Появился график возобновленных рейсов по вывозу россиян из-за границы

    Анастасия Кукова

    Россия возобновила вывозные рейсы для россиян, которые хотят вернуться на родину на фоне пандемии коронавируса. В перелетах будут заняты лайнера «Аэрофлота», компаний «Аврора», «Уральские авиалинии» и S7. Дополнительны данные о рейсах будут публиковать порталы стопкоронавирус.рф и портале госуслуг.

    Как стало известно ТАСС, 11 апреля россиян вывезут из Бангкока в Москву и Санкт-Петербург.

    12 апреля должны состояться рейсы Токио — Москва, Бангкок — Красноярск, Сеул — Владивосток и Сеул — Хабаровск.

    13 апреля — из Подгорицы и Мадрида в Москву.

    14 апреля — из Бангкока в Иркутск и Новосибирск.

    16 апреля — из Бангкока с дозаправкой в Иркутск- Казань-Уфу. В этот день возможен вылет россиян из Сеула на лайнере компании «Аврора».

    Рейс с Гоа, ранее запланированный на 12 апреля перенес на более поздний срок.

    В регионы и в Москву до 16 апреля россиян вывезут из Дели, Бангкока, Нью-Йорка, Рима, Стамбула и Амстердама.

    В сеульском аэропорту уже десять дней живут около 50 российских туристов, которые застряли в Южной Корее после отмены рейса компании «Аврора».