Появился график возобновленных рейсов по вывозу россиян из-за границы

Как стало известно ТАСС, 11 апреля россиян вывезут из Бангкока в Москву и Санкт-Петербург.

12 апреля должны состояться рейсы Токио — Москва, Бангкок — Красноярск, Сеул — Владивосток и Сеул — Хабаровск.

13 апреля — из Подгорицы и Мадрида в Москву.

14 апреля — из Бангкока в Иркутск и Новосибирск.

16 апреля — из Бангкока с дозаправкой в Иркутск- Казань-Уфу. В этот день возможен вылет россиян из Сеула на лайнере компании «Аврора».

Рейс с Гоа, ранее запланированный на 12 апреля перенес на более поздний срок.

В регионы и в Москву до 16 апреля россиян вывезут из Дели, Бангкока, Нью-Йорка, Рима, Стамбула и Амстердама.

В сеульском аэропорту уже десять дней живут около 50 российских туристов, которые застряли в Южной Корее после отмены рейса компании «Аврора».