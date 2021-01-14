АвтоВАЗ выпустит новое поколение Lada Niva

По данным автопроизводителя, новый автомобиль будет иметь полный привод, высокий дорожный просвет и прочный кузов. Продавать машину собираются не только в России.

«Автомобиль получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой — и будет базироваться на платформе CMF-B», — уточнили в компании.

Ранее китайская компания Haval выпустила на российский рынок дизельный внедорожник H9 в комплектации Comfort. По данным СМИ, новая модель подешевела на 200 тысяч рублей. Ее стоимость составила 2 690 000 рублей. Комплектация нового автомобиля включает в себя ксеноновые фары, диодные фонари, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчики света и дождя, систему бесключевого запуска двигателя. Мощность двигателя составила 190 лошадиных сил. Коробка передач автомобиля — восьмиступенчатый автомат.