Новая комплектация внедорожника H9 появилась в России

По данным газеты «Известия», новая модель подешевле на 200 тысяч рублей. Ее стоимость составила 2 690 000 рублей. Комплектация включает в себя ксеноновые фары, диодные фонари, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчики света и дождя, систему бесключевого запуска двигателя. Мощность двигателя составила 190 лошадиных сил. Коробка передач автомобиля — восьмиступенчатый автомат.