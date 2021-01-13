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    13 января 2021, 16:57

    Новая комплектация внедорожника H9 появилась в России

    Дарья Морозова

    Китайская компания Haval выпустила на российский рынок дизельный внедорожник H9 в комплектации Comfort. Об этом сообщило издание «Авторевью».

    По данным газеты «Известия», новая модель подешевле на 200 тысяч рублей. Ее стоимость составила 2 690 000 рублей. Комплектация включает в себя ксеноновые фары, диодные фонари, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчики света и дождя, систему бесключевого запуска двигателя. Мощность двигателя составила 190 лошадиных сил. Коробка передач автомобиля — восьмиступенчатый автомат.