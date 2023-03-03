Транспорт 03 марта 2023, 21:17 АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta NG в Тольятти АвтоВАЗ: продажи новой Lada Vesta NG начнутся в мае РИА «Новости»

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АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Vesta NG на заводском комплексе в Тольятти. Продажу модели компания планирует запустить в мае, сообщило РИА «Новости».

Компания рассчитывает, что автомобили Lada Vesta нового поколения поступят в салоны более 300 дилерских центров в мае текущего года после накопления необходимого запаса готовых автомобилей. Модель оснащена системой ABS, на ней установили светодиодную оптику, обогрев ветрового стекла, зеркал, передних сидений.

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Как сообщил присутствовавший на церемонии открытия производства глава Минпромторга Денис Мантуров, АвтоВАЗ стал восстанавливаться после ухода зарубежных партнеров. Компания сориентировалась на ускоренное импортозамещение компонентной базы.

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«Только за прошлый год найдены отечественные поставщики на 200 с лишним комплектующих и материалов», — сказал глава Минпромторга.

Цену на новый автомобиль пока не объявили. Президент компании Максим Соколов уже анонсировал, что произведенная в Тольятти Lada Vesta NG будет дороже такой же модели, вышедшей с конвейера в Ижевске.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ перенес основное производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, где накануне состоялся запуск предсерийного производства Lada Vesta NG.