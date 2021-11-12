«АвтоВАЗ» уточнил сообщения об остановке производства

«АвтоВАЗ» не собирается останавливать работу всего завода в Тольятти. Сейчас простаивают только линии сборки автомобилей, все остальные производства продолжают функционировать в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Информация о полном простое АО „АвтоВАЗ“ является недостоверной. Действительно, в ситуации мирового кризиса поставок электронных компонентов, затрагивающего всех производителей по всему миру, компания время от времени вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий», — отметили там.

В компании также подчеркнули, что производство двигателей, КПП, шасси, прессовое производство, металлургия и другие продолжают работать в обычном режиме. В пресс-службе подчеркнули, что «АвтоВАЗ» прилагает максимальные усилия для нормализации поставок электронных компонентов, несмотря на мировой кризис на рынке электроники. В компании предположили, что он не прекратиться по меньшей мере до середины 2022 года.

Ранее СМИ сообщили, что «АвтоВАЗ» полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов. Рабочих отправили в простой с оплатой в размере двух третей от суммы средней зарплаты. Из-за проблем с поставками деталей компания вводит такие меры не в первый раз. Сейчас производитель планирует нагонять производственные потери с помощью работы по субботам и девятичасовых рабочих смен — после того, как проблему с поставками получится решить.