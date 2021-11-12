«АвтоВАЗ» полностью остановил производство

«АвтоВАЗ» полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов. В профсоюзе рабочих сообщили, что рабочих отправили в простой.

«12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств ПАП В0, СКП и СКП Kalina», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сделавшим прививку от коронавируса работникам в этот день также дадут компенсацию в размере разницы между средней заработной платой и оплатой времени простоя.

На этой неделе сборка Lada Granta велась только 9 ноября, а Lada X-ray и Lada Largus, Renault Sandero и Renault Logan собирали с 8 по 11 ноября включительно. Для Lada Niva Legend вся неделя оказалась нерабочей, отметили в аналитическом агентстве «Автостат».

«АвтоВАЗ» с весны этого года регулярно вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Производитель пытался войти в график с помощью шестидневок, их тоже отменяли из-за недостатка автокомпонентов.

В этот раз планируется, что после того, как проблема с поставками будет решена, производственные потери будут нагонять с помощью работы по субботам и девятичасовых рабочих смен.