Транспорт 25 июля 2023, 04:44 «АвтоВАЗ» опять столкнулся с нехваткой комплектующих «Известия»: «АвтоВАЗ» опять испытывает нехватку комплектующих Википедия

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Производство новой Lada Vesta NG, по неофициальной информации, приостановили. Однако «АвтоВАЗ» не подтвердил эту информацию, но признал наличие трудностей с запчастями. Об этом сообщила газета «Известия».

В материале сказано, что дилеры стали жаловаться на неполное поступление автомобилей Lada, которые нельзя выпускать в продажу. По словам представителей завода, план производства транспортных средств и отгрузки в торговую сеть продолжает выполняться. Проблемы с комплектующими действительно имеются, но ситуация остается под контролем.

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Однако заявления от завода не успокоили дилеров. Лидер ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что до 70% машин Lada Vesta, прибывающих в автосалоны, оказываются некомплектными. По его словам, на автомобилях нет системы вызова экстренных служб Эра-Глонасс и отсутствует окантовка систем мультимедиа. Из-за этого большинство авто нельзя выставить на продажу.

Ранее стало известно о попадании трех московских дилеров под коммерческие санкции «АвтоВАЗа» из-за повышения стоимости на автомобили Lada. Под ограничения попали — «Техинком», «Автогермес» и «Торгмаш».