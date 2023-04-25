Транспорт 25 апреля 2023, 18:32 АвтоВАЗ объявил название новой линейки автомобилей Президент АвтоВАЗа Соколов: новая линейка автомобилей получила название X-Cross РИА «Новости»

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Бывший завод компании Nissan в Санкт-Петербурге займется выпуском новой линейки автомобилей российской компании АвтоВАЗ. Модель получила название X-Cross. Об этом в ходе общения с журналистами на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» заявил президент российского автохолдинга Максим Соколов, сообщил ТАСС.

Соколов подчеркнул, что сообщения о названии новой серии автомобилей уже получили владельцы дилерских центров, чтобы разработать рекламные кампании под новый бренд.

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«Да, X-Cross, мы уже определились. Именно поэтому ориентируем наше дилерское сообщество», — сказал он.

В конце марта в пресс-службе компании отметили, что запуск производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге запланирован на второй квартал 2023 года. Всего с конвейера сойдут 400 тысяч новых машин.

АвтоВАЗ выкупил сборочный завод Nissan за символический один евро в феврале 2023 года. Изначально в компании говорили о производстве новых моделей бренда Lada, а также не исключали запуск создания электромобилей «е-Нева».