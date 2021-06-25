«АвтоВАЗ» назвал условие для массового выпуска электрокаров в России

Автомобили на электродвигателе могут начать выпускать в России, если появится высокий спрос среди жителей страны. Причем, сделать это удастся довольно быстро, рассказал руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

«Если мы увидим, что на рынке есть устойчивый, а самое главное экономически обоснованный спрос на электроавтомобили, мы сможем довольно быстро выпустить такую модель, потому что мы входим в состав группы Renault», — сказал Ильинский в беседе с Ura.ru.

Группа Renault, по его словам, это один из мировых лидеров по производству электроавтомобилей.

«Все технологии у нас есть, все технологии нам доступны», — пояснил руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа».

Он также напомнил, что у компании уже есть опыт разработки электроавтомобилей. Первым таким образцом стал LADA Ellada. Кроме того, было построено несколько тестовых образцов электрических версий LADA Vesta.

В Мытищах испытали топливо из водорода. Эксперимент доказал, что заправляться им безопасно. Оно экологичнее, чем дизель и бензин. Говорят, что за новым видом топлива будущее.

Водород в больших объемах самый безопасный, говорят ученые. Это самый легкий газ, который поднимается в воздух со скоростью более 20 метров в секунду. Поэтому даже при взрыве он не разрывает баллон на куски, а словно просто оседает.