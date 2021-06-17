Экологичное и дешевое топливо из водорода испытали в Мытищах

В Мытищах испытали топливо из водорода. Эксперимент доказал, что заправляться им дешево и безопасно. Оно экологичнее, чем дизель и бензин. Говорят, что за новым видом топлива будущее.

В Мытищах живет автолюбитель Владимир Седов. Он использует водородное топливо. Мужчина ездит на Toyota Mirai. Вместо выхлопных газов эта машина выделяет воду, которую можно пить. По влиянию на окружающую среду автомобиль близок к электрокару. Вместо выхлопов — вода, которую можно даже пить.

После того как машину заправили полностью, она может проехать 700 километров. Цена водорода удивляет. По словам Владимира, на сто километров уходит примерно 300 рублей. Это почти в два раза дешевле, чем бензин и дизель.

У Владимира Седова есть только одна проблема — нехватка водородных заправок. Она в московском регионе одна.

Специалисты центра компетенций МТИ при институте проблем химической физики РАН и Московского государственного строительного университета утверждают, что водородных заправок должно быть много. И вообще, за этим топливом будущее. Над этим сейчас работают.

Водород в больших объемах самый безопасный, говорят ученые. Это самый легкий газ, который поднимается в воздух со скоростью более 20 метров в секунду. Поэтому даже при взрыве он не разрывает балкон на куски, а словно просто оседает. К тому же это самое экологичное топливо.