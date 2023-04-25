Транспорт 25 апреля 2023, 18:02 АвтоВАЗ анонсировал повышение цен на Lada c 1 мая Президент АвтоВАЗа Соколов объявил о повышении цен на Lada c 1 мая на 2% РИА «Новости»

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Российская компания АвтоВАЗ с 1 мая повысит цены на автомобили модельного ряда Lada в среднем на 2%. Как сообщил ТАСС, такое объявление сделал президент компании Максим Соколов во время Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Он подчеркнул, что общий рост цен на автомобили компании в 2023 году не превысит уровень прогнозируемой инфляции.

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«В среднем на 2%», — ответил Соколов на вопрос об увеличении цен на автомобили Lada с 1 мая.

Президент АвтоВАЗа добавил, что для работающих с компанией дилеров ограничат максимально доступные цены на продажу автомобилей. При превышении ограничения продавцов ожидают жесткие меры вплоть до расторжения контракта.

«Теперь дилеры, получив от АвтоВАЗа автомобиль по рекомендованной цене, не смогут его продать выше предельной», — пояснил Соколов.

Он добавил, что такое право компании дает антимонопольное законодательство. Но фиксировать конкретную цену производитель не может, потому что из 308 автосалонов только 11 принадлежат компании. Остальные находятся в частных руках.

Соколов рассказал о переговорах по созданию сборочного цеха для новых моделей Lada Vesta в Узбекистане. По его словам, речь идет о флагманской модели нового поколения. Это не единственное развитие партнерских отношений с производствами на территории соседних стран. Зарубежным компаниям также передадут сварку и покраску новых автомобилей.