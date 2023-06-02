02 июня 2023, 22:49
Автомобилистам запретили использовать машины на шипованных покрышках летом
Правительство запретило использование автомобилей с покрышками не по сезону
В России официально запретили использование автомобилей с покрышками не по сезону, сообщил ТАСС. Теперь эксплуатировать машины на зимней резине летом и наоборот нельзя.
Новый порядок установило правительство. Документ опубликовали 2 июня.
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«Перечень неисправностей <…> на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа)», — следует из текста постановления.
В зимний период (декабрь, январь и февраль) запретили использовать автомобили с нешипованными покрышками.
Менять зимнюю резину на летнюю следует при температуре не ниже +7, рассказал RT эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. По его словам, покупать новые покрышки следует каждые пять-шесть лет, а при покупке необходимо обращать внимание на рисунок протектора.
О намерении запретить использовать резину не по сезону стало известно прошлой осенью. В МВД предложили штрафовать автолюбителей, которые будут использовать шипованные покрышки летом вне зависимости от категории транспортных средств.
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