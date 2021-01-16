Автомобилистам рассказали, как открыть примерзшую дверь
«Если дверь не открывается, не надо пытаться открыть ее любыми способами. Потому что тогда автовладелец рискует получить более серьезные проблемы», — передает сайт Autonews.ru.
Он добавил, что не надо рвать ручку — пластиковые детали замков очень хрупкие. Также нельзя лить на замок кипяток или сушить его феном. К тому же, не всегда дверь примерзает к кузову. Все дело в прилегающей резинки. Нередко холодом сковывает оплетку или тросовые соединения внутри механизма замка.
Эксперт рекомендует проникнуть в салон через другую дверь, после этого перегнать машину в более теплое место и оставить ее там на несколько часов. Скорее всего, прогрев поможет и все отмерзнет. Если проблема повторяется, то следует заменить механизм.
Порой из замка двери выскакивает защелкивающаяся собачка. Это указывает на замерзшую смазку. В таком случае нужно хорошо прогреть автомобиль и снова поработать механизмом — закрыть его магнитным ключом и открыть. Когда смазка прогреется, собачка скроется и дверь можно будет спокойно закрыть.
Если машину пришлось помыть зимой на мойке, очень важно продумать любые мелочи. Нужно продуть все видимые отверстия, куда может попасть вода, а также обработать дверные резинки силиконом, советует эксперт.