Автомобилистам рассказали, как открыть примерзшую дверь

Сейчас во многие города России пришли морозы. Поэтому автомобилисты стали часто стакиваться с проблемами из-за примерзших дверей. Для начала не надо ее пытаться открыть любыми способами. Об этом рассказал директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин.

«Если дверь не открывается, не надо пытаться открыть ее любыми способами. Потому что тогда автовладелец рискует получить более серьезные проблемы», — передает сайт Autonews.ru.

Он добавил, что не надо рвать ручку — пластиковые детали замков очень хрупкие. Также нельзя лить на замок кипяток или сушить его феном. К тому же, не всегда дверь примерзает к кузову. Все дело в прилегающей резинки. Нередко холодом сковывает оплетку или тросовые соединения внутри механизма замка.

Эксперт рекомендует проникнуть в салон через другую дверь, после этого перегнать машину в более теплое место и оставить ее там на несколько часов. Скорее всего, прогрев поможет и все отмерзнет. Если проблема повторяется, то следует заменить механизм.

Порой из замка двери выскакивает защелкивающаяся собачка. Это указывает на замерзшую смазку. В таком случае нужно хорошо прогреть автомобиль и снова поработать механизмом — закрыть его магнитным ключом и открыть. Когда смазка прогреется, собачка скроется и дверь можно будет спокойно закрыть.

Если машину пришлось помыть зимой на мойке, очень важно продумать любые мелочи. Нужно продуть все видимые отверстия, куда может попасть вода, а также обработать дверные резинки силиконом, советует эксперт.