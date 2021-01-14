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    14 января 2021, 14:11

    Автоюрист объяснил, как обжаловать штраф за пересечение заснеженной сплошной

    Полина Петрова

    В метель часто можно не увидеть разметку, в результате чего водители нарушают ПДД. Автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, как обжаловать штраф за пересечение сплошной на заснеженной трассе, сообщил «МИР 24».
    Автоюрист объяснил, как обжаловать штраф за пересечение заснеженной сплошной

    «Поскольку у автовладельца не было умысла нарушать, то и правонарушения нет. Если у вас есть видеорегистратор, и кто-то вас поймал — либо камера, либо инспектор — вы прикладываете к материалам дела видеозапись с видеорегистратора, которая доказывает, что разметки видно не было», — отметил специалист.

    Он подчеркнул, что у человека, который нарушил в непогоду, как правило нет умысла делать это. Современные камеры видеонаблюдения способны фиксировать пересечение сплошной линии, даже если она незаметна. Устройства ориентируются не по реальной картинке, а по виртуальной разметке.

    Если водителя задержал инспектор, можно сфотографировать на смартфон свой автомобиль, место, где он стоит и сотрудника ГИБДД. Эти материалы нужно прикрепить к документам по делу. При этом важно иметь регистратор, который всегда зафиксирует происходящее.