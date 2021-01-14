Автоюрист объяснил, как обжаловать штраф за пересечение заснеженной сплошной

«Поскольку у автовладельца не было умысла нарушать, то и правонарушения нет. Если у вас есть видеорегистратор, и кто-то вас поймал — либо камера, либо инспектор — вы прикладываете к материалам дела видеозапись с видеорегистратора, которая доказывает, что разметки видно не было», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что у человека, который нарушил в непогоду, как правило нет умысла делать это. Современные камеры видеонаблюдения способны фиксировать пересечение сплошной линии, даже если она незаметна. Устройства ориентируются не по реальной картинке, а по виртуальной разметке.

Если водителя задержал инспектор, можно сфотографировать на смартфон свой автомобиль, место, где он стоит и сотрудника ГИБДД. Эти материалы нужно прикрепить к документам по делу. При этом важно иметь регистратор, который всегда зафиксирует происходящее.