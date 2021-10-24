Автомобилистам напомнили, за какой тюнинг можно получить штраф

Россиянам напомнили, что любой тюнинг считается изменением в конструкции автомобиля, поэтому он подлежит проверке в ГИБДД. О том, что нельзя менять в машине без согласования, сообщило издание Autonews.

Согласовывать с Госавтоинспекцией нужно установку аэродинамических обвесов, сабвуферов, усилителей и других аудиосистем, изначально не предусмотренных в машине. Колеса нестандартного размера или силовой бампер тоже нельзя ставить без одобрения ГИБДД. Аналогичные правила для тех, кто хочет занизить или повысить подвеску.

Процедура регистрации тюнинга в этом году значительно усложнилась. По закону любую планируемую доработку теперь нужно проверить в аккредитованной лаборатории. Аккредитацию можно проверить с помощью Единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭ. После выдачи заключения сведения о планируемой доработке вносятся в реестр. И если уже ГИБДД выдаст положительное заключение, то можно модернизировать авто.

Незаконный тюнинг наказывается штрафом в размере 500 рублей. Но если владелец не сертифицирует свою поделку, то в следующий раз его ожидает приостановка регистрации.

Летом ГИБДД проводила рейды по явлению машин с нелегальным тюнингом.