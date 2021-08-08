ГИБДД запустила рейды против автомобилей с тюнингом

Инспекторы ГИБДД запустили рейды по выявлению незаконно тюнингованных машин. Они проверяют уменьшение дорожного просвета, изменения оптики и другие доработки. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

«Любое изменение конструкции транспортного средства должно быть узаконено. Замена заводских частей автомобиля на другие осуществляется только с разрешения ГИБДД, при этом устанавливаемые детали обязательно должны быть сертифицированы», — напомнили в ведомстве.

Во время рейда в Воронеже инспекторы выявили несколько автомобилей с так называемыми «ангельскими глазками», то есть установленными внутрь фар светящимися кругами. В ГИБДД пояснили, что такая модификация дает более яркий свет и делает машину более заметной на дороге, но по закону можно использовать только белые гольца.

Если в автомобиле присутствует подобный незаконный тюнинг, то водителя штрафуют и дают время на устранение изменений. В случае отказа вернуть все в первоначальное состояние регистрацию машины могут отменить. Для внесения каких-либо изменений в конструкцию машины автомобилисту необходимо получить сертификат в специальной лаборатории.