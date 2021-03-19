Автолюбителям предложили отложить покупку машины

Сейчас самое неудачное время для покупки машины. Об этом предупредил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, сообщил сайт Pravda.Ru.

На рынке наблюдается «некоторый психоз»: дилеры поднимают цены за счет дополнительных опций, авто дорожают, дефицит целого ряда моделей продолжается. По словам специалиста, в целом ситуация на рынке сложная, а сам рынок — «очень тяжелый».

Если машина в принципе не нужна или не пригодится в ближайшем будущем, лучше отложить покупку, посоветовал Моржаретто.

Цены продолжат расти и дальше, спрогнозировал эксперт.

При покупке подержанных машин стоит обратить внимание на все факторы, потому что это «некая покупка кота в мешке». По этой причине Моржаретто порекомендовал покупать подержанный автомобиль у знакомого или у официального дилера, который дает гарантию.

Ранее россиянам рассказали, что выгоднее всего покупать новую машину в ноябре–декабре. В это время дилеры стараются продать как можно больше автомобилей и готовы пойти навстречу клиентам.