Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать новую машину

Выгоднее всего покупать автомобиль в ноябре–декабре — в это время дилеры стараются продать как можно больше машин и готовы пойти навстречу покупателям. Эти и другие советы, которые помогут получить скидку при покупке новой машины, рассказали автоэксперты «Известиям».

Вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин отметил, что выгоднее всего покупать новую машину в ноябре или декабре. В конце каждого года дилеры стремятся как можно быстрее распродать автомобили перед появлением новых моделей. При этом выгоднее всего брать машину в конце месяца — в это время салоны закрывают отчеты. Чтобы улучшить показатели, они готовы отдать авто со скидкой.

«Если по какой-то модели план не выполнен (а такое часто бывает с нишевыми авто), они очень заинтересованы в продаже», — рассказал собеседник.

Однако он добавил, что именно сейчас сэкономить не удастся. На рынке целый ряд машин в дефиците, из-за этого ходовые модели, наоборот, продают дороже рекомендованной розничной цены.

С ним согласился и генеральный директор ГК «Автоспеццентр» Денис Петрунин. Он уточнил, что сейчас у дилеров есть база контрактов на несколько месяцев. Речь идет о большей части представленных брендов, а значит, не стоит рассчитывать на серьезные уступки при покупке.