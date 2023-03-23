Происшествия 23 марта 2023, 18:40 Водитель мотоцикла погиб после столкновения с кроссовером в Краснодаре

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ДТП произошло на пересечении улицы Морской и Дзержинского в Краснодаре. Там столкнулись мотоцикл и кроссовер. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные пресс-службы УМВД РФ по городу.

Авария случилась утром 23 марта. Водитель мотоцикла на полном ходу врезался в водительскую дверь автомобиля Nissan. В результате удара 32-летний мотоциклист погиб на месте происшествия.

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По предварительным данным, 53-летний водитель иномарки нарушил правила ПДД, не уступив мотоциклисту. На данный момнет сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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