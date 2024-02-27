Эксклюзив 27 февраля 2024, 18:32 Поставки иностранных запчастей в Россию могут ограничить. В чем причина такого шага Автоэксперт Попов объяснил причину возможного ограничения поставок запчастей РИА «Новости»

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Из перечня параллельного импорта могут убрать некоторые автомобильные бренды. Возможность этого, по данным «Известий», Минпромторг начал обсуждать с бизнес-сообществом. Вероятные причины и последствия такого шага в комментарии «360» объяснил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Что известно о планах по возможным ограничениям

По информации «Известий», письмо с разъяснениями о возможности исключения некоторых автомобильных брендов (групп товаров) из списка параллельного импорта (ПИ) в Минпромторг направили Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и Союз автосервисов. Прежде всего это касается запчастей и автомобильных компонентов.

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В Минпромторге изданию подтвердили факт получения письма, отметив, что оно является ответом на запрос ведомства. Речь идет о системной работе по корректировке перечня, в том числе на основании предложений бизнес-сообщества, подчеркнули в пресс-службе.

Также в министерстве указали, что пока говорить о конкретных изменениях преждевременно, так как любые предложения по включению или исключению товаров из перечня нужно согласовывать с отраслевыми подразделениями, заинтересованными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом.

РИА «Новости»

О тонкостях замены

Комментируя обсуждение возможного исключения из перечня ПИ некоторых запчастей и автомобильных компонентов, Попов обратил внимание, что в целом все детали можно разделить на две группы.

«Есть запчасти, которые представляют унифицированную составляющую автомобиля — это подшипники, различного рода крепежные элементы, лампочки, очень много унификатов в части, касающейся тормозных колодок, механизации подвесок, потому что много производителей из разных стран, и, кроме того, когда создаются модельные ряды, довольно часто есть замена», — пояснил собеседник «360».

В качестве примера эксперт привел машины Mazda 3 и Ford Focus. По его словам, по сути, это один и тот же автомобиль — «телега одинакова». То же касается Nissan Tiida и Renault Logan.

РИА «Новости»

«Потому что механизация подвески у Logan и Tiida одна и та же. Одна ходовая часть, да, там разные моторы, разные коробки, а ходовая одна. Так что унифицированных запчастей довольно много», — подчеркнул он.

Вторая группа запчастей, продолжил Попов, является уникальной для каждого автомобиля — это фары, «кузовня», различного рода интерьерные элементы салона и так далее.

«Надо понимать, на какие именно модели собираются ввести запрет на параллельный импорт и чем это мотивировано. Плюс надо понимать, что какое-то количество людей уже сидят на автомобилях [ушедших из России брендов], ездят на немецких автомобилях, на итальянских, на французских, несмотря на засилье китайских авто и хорошую интервенцию китайцев на наш рынок. И им все равно запчасти будут нужны», — добавил собеседник «360».

О чем хочет позаботиться Минпромторг?

Также Попов указал на наличие разных способов доставить в страну те или иные запчасти, хотя это и обойдется значительно дороже.

Есть в том числе вариант заказать что-то на маркетплейсе, где можно купить определенные вещи для индивидуального применения, заметил он. Крыло для Mercedes, заказанное таким образом, по его словам, пришлось бы ждать примерно 2,5 месяца.

РИА «Новости»

«Но ездить можно в целом и с мятым крылом, пока едет деталь. С фарами сложнее, потому что по нашим правилам вы все время должны ехать с применением внешних световых приборов», — напомнил он.

Рассуждая о причинах вероятных изменений в перечне ПИ, специалист предположил, что это может быть связано с планами наладить производство автокомпонентов внутри России. Но вместе с тем есть отдельные моменты, которые все равно вызывают вопросы.

«Опять-таки это не производство идентифицирующих лобовых стекол — они достаточно уникальны для каждого автомобиля. Поэтому ситуация не очень хорошая может возникнуть, надо понять, о чем заботился Минпромторг», — заключил собеседник «360».