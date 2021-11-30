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    30 ноября 2021, 13:51

    Автоэксперт рассказал, как вести себя на дорогах во время штормового ветра

    Автоюрист Славнов рассказал, как вести себя на дорогах во время штормового ветра

    Екатерина Боснак, Мария Бокарева

    В ветреную погоду, которая сопровождается в том числе появлением наледи, важнее всего соблюдать скоростной режим. Об этом предупредил автоэксперт Дмитрий Славнов.

    Автоэксперт рассказал, как вести себя на дорогах во время штормового ветра

    «Автовладельцам советую соблюдать скоростной режим в первую очередь. Не гнать, а руководствоваться погодными условиями», — поделился он.

    Славнов отметил, что, несмотря на повышенную опасность на дорогах, многим жителям Подмосковья не удастся отказаться от пользования своим личным транспортом.

    «Отказываться совсем от автомобилей я бы не стал, но скорость бы урезал. Там, где разрешено 60 [километров в час], ехал бы 60 или 50, действительно придерживался бы», — подчеркнул эксперт.

    Автоэксперт напомнил водителям, что пора менять летнюю резину на зимнюю и что очень важно зимой держать на дорогах безопасную дистанцию.

    О том, что Москву настиг циклон под названием «Бенедикт», который принес с собой сильнейший ветер, предупредили метеорологи. В ближайшие часы ветер будет усиливаться, но к утру погода должна стать спокойнее.