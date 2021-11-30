Автоэксперт рассказал, как вести себя на дорогах во время штормового ветра

В ветреную погоду, которая сопровождается в том числе появлением наледи, важнее всего соблюдать скоростной режим. Об этом предупредил автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Автовладельцам советую соблюдать скоростной режим в первую очередь. Не гнать, а руководствоваться погодными условиями», — поделился он.

Славнов отметил, что, несмотря на повышенную опасность на дорогах, многим жителям Подмосковья не удастся отказаться от пользования своим личным транспортом.

«Отказываться совсем от автомобилей я бы не стал, но скорость бы урезал. Там, где разрешено 60 [километров в час], ехал бы 60 или 50, действительно придерживался бы», — подчеркнул эксперт.

Автоэксперт напомнил водителям, что пора менять летнюю резину на зимнюю и что очень важно зимой держать на дорогах безопасную дистанцию.

О том, что Москву настиг циклон под названием «Бенедикт», который принес с собой сильнейший ветер, предупредили метеорологи. В ближайшие часы ветер будет усиливаться, но к утру погода должна стать спокойнее.