Автоэксперт рассказал, чем опасно резкое повышение штрафов в России

«Если взять самое массовое нарушение — превышение скорости от 20 до 40 км/ч, то сейчас со скидкой штраф составляет 250 рублей. Минюст планирует увеличить сумму в шесть раз. На мой взгляд, настолько резкое повышение можно вводить только после ревизии всех камер и дорожных знаков ограничения скорости. Очень часто они установлены совершенно необоснованно. Например в городах устанавливаются знаки „30“, а за ними в обязательном порядке стоит камера. Такие штрафы не должны приходить автомобилистам», — пояснил Едрышов.

Руководитель федерации отметил, что накопительная система штрафов поможет в борьбе со злостными правонарушителями. Но, по его мнению, Минюст предложил вариант с недочетами. Их следует исправить до принятия системы.

«Вся сложность в том, что эти баллы могут начисляться только если автомобиль остановил инспектор ДПС, штрафы с камер учитываться не будут, а сотрудников ГАИ сейчас все меньше и меньше. В данном вопрос России можно перенять опыт Германии, где большое внимание уделяется однородным нарушениям. Если водитель три раза за год совершает одно и то же нарушение, его отправляют на пересдачу», — резюмировал Едрышов.

Ранее штрафы для водителей решили увеличить в шесть раз.