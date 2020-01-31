Штрафы для водителей поднимут в шесть раз в России

Штрафы для водителей существенно вырастут — в шесть раз. А, например, за неподчинение требованию остановиться водитель заплатит 40 тысяч рублей. С таким предложением выступил Минюст. Есть и другие нововведения.

В проекте нового КоАП предложили ввести накопительную систему нарушений и поднять штрафы в несколько раз. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час предлагают повысить до трех тысяч рублей с нынешних 500. За превышение скорости на 40-60 километров в час предложен штраф в четыре тысячи рублей вместо действующего сейчас в тысячу.

При повторном превышении скорости на 40-60 километров в час лихач уже выложит 10 тысяч рублей в качестве штрафа и лишится прав на год. Если водитель превысит скорость более чем на 60 километров в час, он лишится пяти тысяч рублей и прав на шесть месяцев.

Отказ от медицинского освидетельствования обойдется в 40 тысяч рублей. Это на 10 тысяч дороже, чем по нынешним нормам. Согласно нововведениям, такого нарушителя не только накажут рублем, но и лишат прав на срок до трех лет.

Еще одно новшество в административном кодексе связано с медициной. За употребление водителем лекарств, вызывающих опьянение, будут карать так же, как и за наркотики, алкоголь и психотропы за рулем.

Определились в Минюсте и со штрафом за опасное вождение. Его установили в размере пять тысяч рублей.

Новинкой в КоАП стало введение накопительной системы нарушений. Например, если водитель трижды и более попался на проезде на красный свет, выезд на встречку или превышении скорости более чем на 60 километров в час, он может на полтора года лишиться прав. Интересно, что накопительная система не будет учитывать нарушения, зафиксированные системами видеофиксации.

Есть и другие нововведения. Индивидуальные предприниматели лишатся 35 тысяч рублей, если будут уличены в перевозке ребенка без автокресла. Водитель, которого повторно поймают с чрезмерной тонировкой, заплатит три тысячи рублей. В 50 раз будет увеличена сумма штрафа за неоднократное невыполнение требования остановиться — с 800 до 40 тысяч рублей.