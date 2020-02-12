Автоэксперт отреагировал на возможное право ГИБДД аннулировать итоги техосмотра

«Если говорить в целом о проблеме некачественного техосмотра или ТО, который люди не проходят, но получают диагностические карты, это явление на сегодняшний день очень сильно распространено. Надо понимать, что такая ситуация рано или поздно повлияет на безопасность дорожного движения», — пояснил Канаев.

Однако, по его словам, сейчас у сотрудников ГИБДД нет «никакой возможности понять, насколько диагностическая карта является подлинной». Эксперт обратил внимание на то, что автомобилисты не должны возить карты техосмотра с собой. Он уточнил, что «все получают страховые полисы, а они уже никакого отношения к ГИБДД не имеют».

«Если мы хотим идти по пути контроля за техническим осмотром, правильно было бы пересмотреть всю методику. Что касается общественного и грузового транспорта, мы предлагаем передать ТО в ГИБДД. С личным транспортом нужно вообще отменить обязательную диагностическую карту и ввести добровольную с соответствующей системой бонусов. Чисто профилактически это было бы намного эффективней», —подчеркнул Канаев.

Ранее Минтранс поделился проектом изменений в правила прохождения техосмотра. По ним ГИБДД может аннулировать диагностическую карту, которую выдают по итогам ТО.