ГИБДД сможет аннулировать итоги фейкового техосмотра

Такие полномочия у сотрудника дорожной полиции есть в том случае, если машина диагностику не проходила, либо технический осмотр (ТО) проходил с нарушениями. Также сотрудник ГИБДД обязан сразу проинформировать страховую компанию об аннулировании диагностической карты, а также посодействовать привлечению к ответственности оператора ТО.

Нововведения направлены на то, чтобы лишить россиян искушения просто купить диагностическую карту, не заезжая на само ТО. В Москве, кстати, такая процедура оценивается всего в тысячу рублей. По разным оценкам, с фейковыми результатами ТО сейчас ездят до 80% автовладельцев.

Отныне же процесс техосмотра будут фиксировать на фото и видео. Отснятое будет храниться в «облаке» МВД. А с июля заработают поправки в Админкодекс, согласно которым езду без ТО будут нещадно карать рублем. Тем самым на автолюбителей лягут дополнительные расходы — причем не только на тех, у кого уже есть автомобиль, но и на тех, кто только решается на покупку четырехколесного члена семьи.

Дилеры обещают подорожание уже с начала года, страховщики — увеличение стоимости полиса, в том числе из-за частых угонов, в правительстве — увеличение сумм штрафов. Владеть машиной в России становится все дороже, а в Москве — все бессмысленнее.