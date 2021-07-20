Автоэксперт объяснил, как водители «гробят» коробку-автомат

Повлиять на работу автоматической коробки водители не способны, но они могут существенно увеличить срок ее службы или же сильно его сократить, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Избыточно динамичная езда негативно сказывается на ресурсе коробки, рассказал Васильев в беседе с агентством «Прайм». Он также обратил внимание, что коробки бывают разные.

«Если классический автомат все-таки имеет некий набор фиксированных передач, то, например, вариатор может менять передаточные числа в очень большом диапазоне», — отметил автомобильный эксперт.

По его словам, это создает некоторые проблемы: к примеру, если водитель пытается буксовать на минимальной скорости на бездорожье — «это быстро убивает конусы и пластинчатый ремень». В результате, как отметил Васильев, «вы можете так и остаться посреди грязной лужи»

Многие проблемы автоматизированной коробки связаны с длительным движением на минимальной скорости до трех километров в час, добавил также эксперт.

В период жаркой погоды автомобилистов все чаще волнует вопрос о безопасной температуре двигателя. Многие автолюбители советуют включать печку или другие неординарные методы. Однако независимый автоэксперт Сергей Асланян отметил, что подобные советы не всегда могут быть полезны.