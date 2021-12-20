Автоэксперт объяснил, как правильно мыть машину зимой

В зимний период автомобиль нужно мыть не реже, чем в летний. Делать это следует в том числе и для защиты кузова машины от соли и химических реагентов, которыми покрывают дороги.

При этом, как отметил эксперт автомобильного сайта Дром Игорь Олейников в беседе с агентством «Прайм», не следует мыть машину при низких отрицательных температурах. Он объяснил, что это может плохо сказаться на лакокрасочном покрытии и других резиновых и пластмассовых компонентах авто.

Мыть машину автоэксперт порекомендовал при температуре теплее -5 градусов. Также он посоветовал следить за перепадом температуры. К примеру, следует заезжать в теплый бокс автомойки на прогретом авто. После мойки машину нужно просушить. Также важно помнить про протирку и продув всех замков и резиновых уплотнителей. Кроме того, их надо обрабатывать специальными составами.

Мытье машины в зимний период автоэксперт советует доверять специалистам.

Все автопроизводители говорят, что машину прогревать не стоит, это также написано во всех руководствах по эксплуатации современных автомобилей. Длительный простой на холостом ходу ни к чему особому не приводит.

Двигатель прогревается только в движении, а разговоры, что холодное масло не имеет рабочих свойств, — это миф, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Но раскручивать двигатель до высоких оборотов в первые минуты тоже не стоит.