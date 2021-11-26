Автоэксперт Шапарин объяснил, как правильно заводить машину зимой

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио Sputnik рассказал, как правильно заводить автомобиль в холодное время года. Вопреки расхожему мнению, современные автомобили не нужно прогревать, однако определенные тонкости все же есть.

«Все автопроизводители говорят, что машину прогревать не стоит, это также написано во всех руководствах по эксплуатации современных автомобилей. Длительный простой на холостом ходу ни к чему особому не приводит. Двигатель прогревается только в движении, а разговоры, что холодное масло не имеет рабочих свойств, — это миф. Все свойства у него имеются», — сказал Шапарин.

Но раскручивать двигатель до высоких оборотов в первые минуты тоже не стоит. Спокойное движение помогает двигателю эффективнее набрать нужную температуру и прогреть салон.

«Кроме того, в движении мы не будем выбрасывать в атмосферу лишних вредных веществ и не будем шуметь по десять минут под окнами домов. Плюс вы не будете жечь лишнее топливо во время прогрева, а сразу поедете», — заключил эксперт.