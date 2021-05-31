Автоэксперт объяснил, как легко отслеживать злостных дорожных нарушителей

Автоэксперт Вячеслав Субботин объяснил, как можно легко отслеживать злостных нарушителей правил дорожного движения. По его словам, они часто хвастаются своими достижениями в социальных сетях, написало ИА Nation News.

Специалист считает, что нельзя наверняка определить, какую манеру вождения имеет человек по марке его машины.

«Агрессия за рулем обусловлена устройством человека: ему свойственно показывать свою удаль, преимущество, чтобы обратить на себя внимание, например, барышень. Это было и будет во все времена. Пока гормоны играют, кровь бурлит, это проявляется больше», — отметил Субботин.

Как считает автоэксперт, с агрессией на дорогах необходимо бороться. Нередко сотрудникам ГИБДД «помогают» сами нарушители, которые выкладывают ролики со своей ездой в соцсети. Эксперт уверен, что вычислить автохама в Сети можно за 15 минут.

Ранее сообщалось, что автохама из Твери осудят за драку на дороге. Он несколько раз ударил другого водителя. Причиной драки стало то, что тот не пропустил его на перекрестке.