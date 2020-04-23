23 апреля 2020, 18:29
Водителя из Твери осудят за драку на дороге
Автохама из Твери осудят за драку на дороге. Он несколько раз ударил другого водителя. Причиной драки стало то, что тот не пропустил его на перекрестке. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным прокуратуры Тверской области, инцидент произошел 6 августа 2019 года. Мужчина за рулем Hyundai Santa Fe выезжал со второстепенной дороги. Водитель Kia Sportage ехал по главной. Он не уступил дорогу. Из-за этого автохам разозлился. На ближайшем светофоре он вышел из машины и ударил обидчика кулаком в лицо. После того, как пострадавший вышел, житель Твери нанес еще пять ударов.
Узнав, что был не прав, подозреваемый сел в автомобиль и уехал, даже не извинившись. Нанесенные им удары в лицо расценили как вред здоровью средней тяжести. Наказание нервному водителю определит суд.