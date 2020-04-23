Водителя из Твери осудят за драку на дороге

По данным прокуратуры Тверской области, инцидент произошел 6 августа 2019 года. Мужчина за рулем Hyundai Santa Fe выезжал со второстепенной дороги. Водитель Kia Sportage ехал по главной. Он не уступил дорогу. Из-за этого автохам разозлился. На ближайшем светофоре он вышел из машины и ударил обидчика кулаком в лицо. После того, как пострадавший вышел, житель Твери нанес еще пять ударов.

Узнав, что был не прав, подозреваемый сел в автомобиль и уехал, даже не извинившись. Нанесенные им удары в лицо расценили как вред здоровью средней тяжести. Наказание нервному водителю определит суд.