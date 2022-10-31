Автоэксперт Хайцеэр напомнил правила безопасности в первый снегопад | 360°

Транспорт 31 октября 2022, 16:20 Автоэксперт Хайцеэр напомнил правила безопасности в первый снегопад Автоэксперт Хайцеэр: в первый снегопад стоит потренироваться водить на свободной площадке freepik

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как не попасть в аварию в первый снегопад. Об этом сообщил NEWS.ru.

Для начала следует смотреть прогнозы погоды, чтобы вовремя поменять резину.

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Перед поездками лучше немного потренироваться на свободной площадке, добавил эксперт. Он уточнил, что это поможет вспомнить, как ведет себя машина в изменившихся погодных условиях.

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При этом важно быть аккуратным. Не стоит резко жать на газ или тормозить, подчеркнул Хайцеэр.

«Сейчас выйдут поливалки и будут разбрызгивать ту самую редкостную гадость, которая при некоторых температурах не топит лед, а создает пленку на дороге, которая увеличивает тормозной путь», — предупредил он.

Также эксперт посоветовал пройти курсы контраварийной подготовки. По его словам, это поможет лучше контролировать автомобиль, что очень полезно для любого водителя.

Ранее Андрей Трой рассказал о критериях смены смены летних шин на зимние. Во-первых, резину стоит поменять, если средняя температура не превышает +7 градусов. Кроме того, по закону это необходимо сделать до 1 декабря.