Автомобилистам разъяснили, когда нужно переобувать машину в зимнюю резину | 360°

Транспорт 28 октября 2022, 01:06 Автомобилистам разъяснили, когда нужно переобувать машину в зимнюю резину

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Автоэксперт Андрей Трой рассказал «Абзацу», что для автомобилистов сейчас самое подходящее время для того, чтобы переобуть машину в зимнюю резину.

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Специалист выделил два критерия, которыми руководствуются водители при смене резины. Первый момент — средняя уличная температура. Если она ниже семи градусов, то пора переобувать авто.

«Второй критерий — законодательство. По нему еще пока не пора, потому что летней резиной запрещено пользоваться с 1 декабря», — добавил собеседник издания.