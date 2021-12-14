«Автодор» напомнил, чем опасна езда на заснеженном автомобиле

Не счищенный с автомобиля снег может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. А из-за заснеженной крыши, вполне вероятно, придется больше заплатить за проезд по платной трассе.

Предупреждение для владельцев машин выпустил «Автодор». Оно опубликовано на сайте госкомпании.

«Сугроб на крыше не только снижает аэродинамические свойства транспортного средства, влияет на расход топлива, но и может стать причиной серьезного ДТП», — отмечено в сообщении.

В «Автодоре» напомнили, что при торможении подтаявший на крыше снег сползает на ветровое стекло и полностью перекрывает обзор. Водитель потеряет контроль над дорожной ситуацией, поскольку дворники быстро со снежной «лавиной» не справятся. Остановиться на обочине скоростной дороги тоже не выйдет — это запрещено правилами дорожного движения.

При высокой скорости движения снег и лед с крыши авто так или иначе слетят назад, что может привести к повреждению других машин. При плохой видимости на дороге снег на транспортном средстве попросту превратит его в невидимку.

Не исключено, что высокий сугроб приведет к некорректной квалификации машины на платных участках. Система определит категорию ТС по наивысшей точке, и платить придется больше.

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