Автобус с пассажирами вылетел с моста в Челябинске

Рейсовый автобус с пассажирами улетел с моста в Челябинске. В крупной аварии пострадали два человека.

Авария произошла около 08:00 по местному времени 1 марта. По предварительной информации, 38-летний водитель трактора при перестроении на соседнюю полосу не уступил дорогу легковушке. В итоге ВАЗ-2112 влетел в спецтехнику. От удара экскаватор сменил направление движения и выехал на встречку. В этот момент там ехал рейсовый автобус с пассажирами, сообщил «Урал.пресс» со ссылкой на ГИБДД региона.

После столкновения общественный транспорт врезался в дорожное ограждение и улетел в кювет. В момент ДТП в салоне автобуса находились десять пассажиров.

На данный момент известно о двух пострадавших. Это водитель и пассажир отечественной легковушки. Они получили различные травмы. Люди из автобуса пока не обращались за медицинской помощью, добавили в ведомстве.

В Челябинске задержали сотрудника полиции, которого заподозрили в смертельном ДТП.